Kärntner bedrohte Mutter mit Umbringen und griff Polizist an

Ein 30-jähriger amtsbekannter Mann soll am Samstag in seinem Elternhaus in der Gemeinde Reißeck (Bezirk Spittal/Drau) in Kärnten seine 59-jährige Mutter mit dem Umbringen bedroht haben. Zuvor hatte es eine verbale Auseinandersetzung gegeben.

Herbeigerufene Polizisten versuchten zu deeskalieren, versicherte die Polizei in einer Aussendung.