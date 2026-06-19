Erst im Jänner dieses Jahres wurde die prachtvolle Villa der 2022 verstorbenen Milliardärin und Kunstsammlerin Heidi Goëss-Horten an den Immobilienentwickler Riedergarten verkauft. "Ich habe diese Villa gekauft, weil ich Immobilienentwickler bin und die Immobilie weiterentwickeln möchte“, sagte Firmenchef Herbert Waldner im Interview mit MeinBezirk. Schon damals wurde über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart. Kein halbes Jahr später steht das Luxus-Anwesen, das sich direkt am Wörthersee befindet, nun erneut zum Verkauf.

Heidi Hortens Seevilla am Wörthersee zu haben Vermarktet wird die exklusive Liegenschaft mit privatem Seezugang über den Luxusimmobilien-Anbieter Living Deluxe mit Sitz in Velden am Wörthersee, der auf millionenschwere Anwesen spezialisiert ist. Wie der Firmeneigentümer Thomas Hopfgartner gegenüber t-online erklärt, bittet er jedoch darum, auf die Verwendung der auf der Homepage gezeigten Bilder, darunter auch Aufnahmen der prunkvollen Innenräume, zu verzichten. In dem Inserat wird die Horten-Villa als "The Grand" bezeichnet. Dort heißt es: "Diese außergewöhnliche Liegenschaft am Südufer des Wörthersees zählt zu den seltensten Seeimmobilien Österreichs."

Zu den Vorzügen des Anwesens zählen unter anderem: eine Grundfläche von 27.815 Quadratmetern

zwei Ober- sowie zwei Untergeschosse

großzügige Terrassenfläche mit Seeblick

ein SPA-Bereich mit Fitnessraum, Sauna, Tauchbecken sowie Indoor-Pool samt Whirlpool

ein privater Seezugang mit Badehaus, Badeplattform, Steg und Bootshaus für vier Boote

fünf Schlafzimmer und fünf Badezimmer