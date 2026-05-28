Wer schon immer davon geträumt hat, eine eigene Insel zu besitzen, dem bietet sich nun womöglich eine einmalige Gelegenheit. Die kleine Privatinsel Makri im Ionischen Meer, die zur griechischen Inselgruppe der Echinaden gehört, kommt im November unter den Hammer.

Der Startpreis liegt bei gerade mal 247.000 Euro. Beinahe ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass Makri einst für acht Millionen Euro zum Verkauf angeboten wurde.