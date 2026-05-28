Für 247.000 Euro statt 8 Mio.: Griechische Insel wird zum Schnäppchen
Wer schon immer davon geträumt hat, eine eigene Insel zu besitzen, dem bietet sich nun womöglich eine einmalige Gelegenheit. Die kleine Privatinsel Makri im Ionischen Meer, die zur griechischen Inselgruppe der Echinaden gehört, kommt im November unter den Hammer.
Der Startpreis liegt bei gerade mal 247.000 Euro. Beinahe ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass Makri einst für acht Millionen Euro zum Verkauf angeboten wurde.
Griechische Privatinsel Makri wird versteigert
Die unbewohnte, knapp einen Quadratkilometer große (98,33 Hektar) Insel ist weitgehend unberührt und befindet sich rund 30 Kilometer östlich von Kefalonia. Die Immobilienfirma "Vladi Private Islands" beschreibt das unerschlossene Eiland folgendermaßen: zerklüftete Hügel, bewaldetes Gelände, über sieben Kilometer Küstenlinie und einen Panoramablick über das Ionische Meer.
Ursprünglicher Verkaufspreis lag bei 8 Millionen
Wie aus einem Bericht des griechischen Nachrichtenmediums Proto Thema hervorgeht, gab es bereits mehrere Versuche, die Insel zu veräußern. Bislang ohne Erfolg.
Vor rund vier Jahren erschien Makri erstmals auf internationalen Immobilienplattformen. Acht Millionen Euro wollte man damals für die rund 98 Hektar und bewarb einen „ausgereiften“ Rechtsrahmen für Entwicklungsprojekte. Damals hieß es, dass ein 5-Sterne-Hotel und luxuriöse Villen errichtet werden könnten, sofern die Insel vollständig erschlossen würde.
Schutzbestimmungen minderten Wert der Insel
Spätere Wertgutachten zeichneten jedoch ein ganz anderes Bild: Aufgrund der Einstufung als Privatwald und als Teil von Naturschutzgebieten ergaben sich erhebliche Einschränkungen für bauliche Projekte, welche den Wert der Insel deutlich minderten. Eine kommerzielle Nutzung, wie sie ursprünglich angedacht war, ist unter den Schutzbestimmungen nicht möglich.
Laut Proto Thema sind lediglich landwirtschaftliche Nutzung, Weidehaltung sowie eine begrenzte infrastrukturelle Bebauung erlaubt. Dadurch verengt sich der Kreis potentieller Investoren stark.
Es folgten mehrere Auktionen: Unter anderem war für Juli 2022 eine Versteigerung mit einem Startpreis von 3,8 Millionen Euro angesetzt, während im September eine weitere Auktion bei nur noch 296.000 Euro begann.
Makri wird für 247.000 Startpreis versteigert: Wem gehört die Insel?
Im November wird nun der nächste Verkaufsversuch gestartet. Dieses Mal mit einem historisch niedrigen Startpreis von 247.000 Euro.
Makri befindet sich im Privatbesitz eines Einwohners von Chios. Laut Proto Thema stehen auf der Insel verfallene Überreste einer Kapelle, einer Zisterne und eines kleinen Hauses.
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