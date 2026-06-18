„Das hat der Wörthersee nicht verdient“: Gezerre um Einstufung

Wirtschaftliche Interessen gegen ökologische Prinzipien. Tourismus gegen Umweltschutz: Der Wörthersee ist aktuell Gegenstand heftiger Diskussionen.

Konkret geht es um die staubtrockene Einstufung des Gewässers: Bisher gilt der See, wie die meisten in Österreich, als „natürlicher Wasserkörper“.

Die Wirtschaftskammer Kärnten will das nun ändern und den Wörthersee im Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan rechtlich als „erheblich veränderten Wasserkörper“ neu einstufen lassen. Warum das? „Kein Natursee“ Wirtesprecher Stefan Sternad begründet den Antrag mit touristischer Weiterentwicklung, auch See-Einbauten sollen möglich sein. Der Umweltdachverband protestiert. „Experten haben uns gesagt, wir würden den Wörthersee wie einen Bergsee beurteilen. Wenn wir den Wörthersee als unverbaut betrachten, ist das falsch. Das ist kein Natursee, es gibt sehr viel verbautes Seeufer“, so Wirtesprecher Sternad.