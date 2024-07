29-Jähriger trat Ex-Frau in Park mit gestrecktem Bein ins Gesicht

Es waren schreckliche Szenen, die sich Sonntagnacht auf der Wiese des Europaparks in Klagenfurt abspielten.

Kurz darauf ließ die Frau einen Gegenstand fallen und als sie sich bückte, versetzte ihr der Mann völlig unvermittelt einen Stoß mit beiden Händen, woraufhin die 43-Jährige zu Boden ging.

Frau ging zu Boden

Die Frau kniete daraufhin, abgestützt auf ihren Händen, in der Wiese. Der 29-Jährige, der mit dem Rücken vor der 43-Jährigen stand, zog plötzlich sein Bein nach hinten und trat seinem Opfer mit gestrecktem Bein in das Gesicht. Nach dieser Attacke kippte die 43-Jährige nach hinten und blieb am Rücken liegen.

Die Polizisten handelten unverzüglich. Doch als der 29-Jährige dies bemerkte, lief er auf die Uniformierten zu und reagierte auch nicht auf deren Zurufe, sofort anzuhalten. Vielmehr wollte er an den Beamten vorbeilaufen.