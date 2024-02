Neuer Boss am Flughafen Klagenfurt: "Man kann von hier wirklich gut abfliegen"

Maximilian Wildt (32) zieht nach acht Monaten als Geschäftsführer des Flughafen Klagenfurts eine erste Bilanz. Der gebürtige Niederösterreicher über die Herausforderungen nach all den Turbulenzen rund um den kleinsten Verkehrsflughafen des Landes, was den Flughafen mit einem Einkaufszentrum verbindet und ob es den Flughafen noch gibt, wenn er in Pension geht.