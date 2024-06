Andreas Gabalier darf sein Veldner Penthouse nicht mehr betreten

2020 hat sich der selbsternannte Volks-Rock’n-Roller ein Penthouse in Velden gekauft.

Wie die Kleine Zeitung berichtet, dürfen Gabalier und die anderen Bewohner das Haus aber nicht mehr betreten. "Mich geht das nichts an. Die Gemeinde ist dafür Ansprechpartner", heißt es von Gabaliers Management auf KURIER-Anfrage und richtete gleichzeitig einen Appell an die Medien, dass man sich "an solchen Geschichten nicht aufhängen" soll.