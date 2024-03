Kein Risiko zu hoch: Andreas Gabalier will Speed-Weltrekord knacken

Und jetzt will Gabalier gemeinsam mit Ex-Ski-Queen Nicole Schmidhofer einen Weltrekord aufstellen. Und zwar im Eisschnelllauf.

Mit zwölf akkubetriebenen Laubbläsern der "Vanhans"-Mutterfirma Einhell ausgestattet, werden die beiden Anfang der kommenden Woche, je nach Wetterlage, am legendären Race-Track in Arjeplog, in Lappland, über die Eisbahn flitzen.