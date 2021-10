Volkspartei: Wenn Partei-"Freunde" beim Rücktritt mithelfen

Raab erging es nicht besser. In seine Regierungszeit fallen Wirtschaftswunder, Vollbeschäftigung, Staatsvertrag, doch auch er wurde brutal aus dem Amt gedrängt. Das Muster wiederholte sich: 1957 war ihm die Partei gram, weil schon wieder ein Roter, diesmal Adolf Schärf, Bundespräsident wurde. ÖVP-Granden forderten einen „neuen, dynamischen Obmann“, ohne über einen geeigneten zu verfügen. So wurde der blasse Alfons Gorbach (rechts im Bild unten) Parteichef und Kanzler. An seinem Sessel sägten die Partei-„Freunde“ fast vom ersten Tag an, sodass auch er 1963 gehen musste.