Otto Habsburg: Der letzte Thronfolger

Als ich Otto Habsburg ein anderes Mal fragte, ob er der Institution der Monarchie nachtrauere, meinte er: „Ich habe der Republik Österreich 1961 eine Loyalitätserklärung abgegeben, an die halte ich mich. Und das war richtig so, denn ohne sie hätte ich meine ganze europäische Arbeit nicht machen können.“

Dass er „froh“ war, nicht an die Macht gekommen zu sein, galt allerdings erst in seiner zweiten Lebenshälfte, denn als junger Mann träumte er sehr wohl davon, die Zeit zurückdrehen zu können. Noch im Frühjahr 1938 forderte er Bundeskanzler Schuschnigg auf, ihm angesichts der drohenden Nazi-Gefahr die Kanzlerschaft zu übertragen, was Schuschnigg ablehnte.

Wenige Tage danach marschierten deutsche Truppen in Österreich ein – wohl nicht ganz zufällig unter dem Decknamen „Unternehmen Otto“. Wenn es um den Nationalsozialismus ging, war Habsburg unerbittlich: Er war strikt gegen Hitler – und wurde nach dem „Anschluss“ in Abwesenheit wegen Hochverrats angeklagt. Die Nazizeit verbrachte er großteils in den USA.