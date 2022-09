Meine Begegnung mit König Charles III

Von Georg Markus

Es war der 5. April 2017, an dem der Bundespräsident ein Abendessen zu Ehren des damaligen Prinzen von Wales und seiner Frau, der Herzogin von Cornwall, gab. Wie durch ein Wunder bekam ich eine Einladung zu diesem Empfang, wobei ich eigens darauf hingewiesen wurde, dass ich nicht in meiner Eigenschaft als Journalist, sondern als Schriftsteller gebeten sei. So konnte ich in der Hofburg das noch größere Wunder erleben, die Gelegenheit zu einem Plausch mit dem jetzigen König Charles III zu bekommen.