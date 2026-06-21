Jahrelang spazierte Helmut Lohner jeden Tag durch Grinzing und passierte dabei den Rosenweg, sein liebstes Gasserl in den Weinbergen. Ab morgen – elf Jahre nach seinem Tod – wird diese Verkehrsfläche offiziell seinen Namen tragen.

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Rund 40 Straßen, Gassen und Plätze werden von der Stadt Wien alljährlich um- oder neu benannt, viele erhalten die Namen prominenter Persönlichkeiten. So sollen Legenden wie Romy Schneider, Peter Alexander oder Hugo Portisch auch im Wiener Stadtbild nicht in Vergessenheit geraten.

Wie aber kriegt ein Prominenter seine Gasse? Vor allem muss er tot sein und das seit mindestens einem Jahr, nach Lebenden werden keine Verkehrswege benannt. Die Person muss sich besondere Verdienste erworben haben, und jemand muss die Benennung im jeweiligen Bezirksamt beantragen. Nach genauer Prüfung durch das Kulturamt (MA 7) kann eine Benennung vorgenommen werden. Ideal ist’s, wenn die Adresse einen Bezug zur Wohn- oder Wirkungsstätte der zu ehrenden Persönlichkeit hat:

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Die Hugo-Portisch-Gasse ist am Küniglberg, von wo aus die Journalistenlegende via ORF jahrelang Politik und Zeitgeschichte kommentiert hat. Der Herbert-von-Karajan-Platz liegt vor der Staatsoper.

Der Josef-Meinrad-Platz vor dem Burgtheater.

Die Bruno-Kreisky-Gasse ist neben dem Kanzleramt.

Die Alois-Mock-Gasse befindet sich nahe der Wohnadresse des Vizekanzlers in Döbling. Es sollen aber vor allem Verkehrsflächen benannt werden, die durch die Stadterweiterung – etwa in der Seestadt Aspern – neu geschaffen werden. Weil man die Anrainer existierender Gassen verärgern würde, die ihre Adressen, das Briefpapier, die Visitkarten etc. ändern müssten.

Hier Beispiele für prominente Verkehrsflächen in neu errichteten Stadtteilen: Die Helmut-Qualtinger-Gasse (im 3. Bezirk).

Die Karl-Merkatz-Gasse (in Wien-Favoriten).

Die Marcel-Prawy-Promenade (im 22. Bezirk). In Liesing wurde 2000 ein „Schauspielerinnenviertel“ geschaffen, in dem u. a. die Romy-Schneider-Gasse, der Elisabeth-Bergner-Weg, die Marisa-Mell-Gasse liegen.

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Hin und wieder finden sich in bestehenden Stadtvierteln geeignete, unbewohnte Plätze: Der Helmut-Zilk-Platz liegt an dem von Zilk initiierten Hrdlicka-Mahnmal (1. Bezirk). Der Paula-Wessely-Weg liegt hinter der von ihr bewohnten Villa. Nach Oskar Werner heißt ein Platz im 6. Bezirk, in dem er aufgewachsen ist. Das KURIER-Medienhaus befindet sich am Leopold-Ungar-Platz im 19. Bezirk, da der legendäre Caritas-Chef lange für den KURIER die Kolumne „Über Gott und die Welt“ schrieb.