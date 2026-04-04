"Schwieriges Erbe": Infotafeln für belastete Straßennamen

Die Adam-Müller-Gutenbrunn-Straße, die Pater-Abel-Straße und die Kernstockgasse haben mindestens drei Dinge gemeinsam: Sie finden sich in Klosterneuburg, sind nach Männern mit antisemitischen Verstrickungen benannt und werden seit kurzer Zeit von Zusatztafeln ergänzt. Mit Informationen über die Hintergründe der Namensgeber möchte die Stadtgemeinde kritisch über historische Zusammenhänge informieren und die Erinnerungskultur stärken.

Den Anstoß für das Projekt gab Kulturstadträtin Katharina Danninger (ÖVP). Vor rund zwei Jahren übernahm sie die Position und wurde seither auf die umstrittenen Straßennamen aufmerksam gemacht. Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Gebiete hätten wiederholt die Umbenennung oder eine Klarstellung gefordert, so Danninger. "Es ist immer wieder eine Debatte und ich hab mir gedacht, wir gehen das jetzt an", so die Politikerin. Umbennen, erklären, nichtstun Eine Debatte, die Linda Erker begrüßt. Die Historikerin leitet die Abteilung Public History im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes und beschäftigt sich unter anderem mit belasteten Straßennamen. Nach Personen benannte Straßen seien nicht nur geografische Wegweiser, sondern geben gleichzeitig auch Orientierung, an wen sich die Öffentlichkeit ehrend erinnern möchte. Damit finde automatisch eine Bewertung und Aufwertung jener Persönlichkeiten statt, die aus Erkers Sicht mitgedacht werden sollte. Aktuell gebe es grob drei Ansätze, mit umstrittenen Benennungen umzugehen. Das stärkste Zeichen sei eine Umbenennung, so die Historikerin. Ein weiteres Mittel sind Zusatztafel. Und eine dritte Option: das Nichtstun. Denn auch keine Stellung zu beziehen müsse man aus Sicht der Historikerin als Statement der Gemeinden werten. "Man kann sich eigentlich nie nicht verhalten", so Erker.

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Bei der Frage "Zusatztafel oder Umbenennung?" gibt es für Erker kein Patentrezept. "Ich finde es am wichtigsten, sich damit auseinanderzusetzen und ergebnisoffen darüber zu sprechen, wie man mit Geschichte umgehen will", so die Historikerin. Bewährt habe sich eine Kombination beim Umgang mit Straßennamen: Zunächst gelte es, qualifizierte Fachleute zu finden, die wissenschaftlich fundierte Expertise formulieren und Empfehlungen abgeben. Danach entscheide die Politik. Zudem sollte die Öffentlichkeit beziehungsweise Anrainerinnen und Anrainer in den Prozess eingebunden werden. Gespräche zwischen Fachleuten, Politik und Bevölkerung seien laut Erker besonders wertvoll: "Da passiert eine Aushandlung von Geschichte." Unterschiedliche Meinungen könnten so aufeinandertreffen. "Es ist etwas Produktives, wenn wir gemeinsam über unseren öffentlichen Raum diskutieren."

Die Männer hinter den Straßennamen Die "Kernstockgasse" ist nach dem Priester und Dichter Ottokar Kernstock benannt. Seine Schriftstücke dienten der Kriegspropaganda, wie der Informationstafel zu entnehmen ist. 1923 verfasste er das sogenannte Hakenkreuzlied, von dem er sich später distanziert haben soll.

benannt. Seine Schriftstücke dienten der Kriegspropaganda, wie der Informationstafel zu entnehmen ist. 1923 verfasste er das sogenannte Hakenkreuzlied, von dem er sich später distanziert haben soll. Heinrich Abel ist als Initiator jährlicher "Männerwallfahrten" nach Mariazell und Klosterneuburg bekannt. Der Namensgeber der "Pater-Abel-Straße" engagierte sich in kirchlichen Vereinen und trat aktiv für die Erneuerung der katholischen Frömmigkeit ein. In Predigten äußerte sich der Theologe wiederholt abwertend oder verachtend über Jüdinnen und Juden. Neben der Straße wurde dem gebürtigen Deutschen eine Gedenktafel im Stift Klosterneuburg gewidmet. Diese ergänzt nun ebenfalls eine Zusatztafel, die über Abels antisemitische Haltung aufklärt.

ist als Initiator jährlicher "Männerwallfahrten" nach Mariazell und Klosterneuburg bekannt. Der Namensgeber der "Pater-Abel-Straße" engagierte sich in kirchlichen Vereinen und trat aktiv für die Erneuerung der katholischen Frömmigkeit ein. In Predigten äußerte sich der Theologe wiederholt abwertend oder verachtend über Jüdinnen und Juden. Neben der Straße wurde dem gebürtigen Deutschen eine Gedenktafel im Stift Klosterneuburg gewidmet. Diese ergänzt nun ebenfalls eine Zusatztafel, die über Abels antisemitische Haltung aufklärt. Die "Adam-Müller-Guttenbrunn-Straße" geht auf den Schriftsteller und Journalist Adam Müller-Guttenbrunn zurück. Er leitete sowohl das Wiener Raimundtheater sowie die damals als Kaiserjubiläums-Theater bekannte Wiener Volksoper und führte beide Einrichtungen in den Konkurs. Ende des 19. Jahrhunderts wurde Müller-Guttenbrunn Präsident der als national und antisemitisch eingestuften Deutsch-Österreichischen Schriftstellergenossenschaft. Zudem war er politisch tätig und erhielt am Wiener Zentralfriedhof ein Ehrengrab der Stadt Wien. "Sein umfangreiches Werk hat starke deutschnationale und antisemitische Akzente", ist auf der Informationstafel zu lesen.