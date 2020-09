Ein echter Mord im Burgtheater

Einer der Schauspieler dieser Aufführung war Philipp von Zeska, der den Kriminalfall in seinen Memoiren so schildert: „Peer Gynts Schiff war eben mit Hilfe der Bühnentechnik untergegangen, als ich aus den Wogen in der Rolle des ,Fremden Passagiers‘ auftauchte. Mein Satz lautete: ,Ich komme betreffs des Leichnams!‘ Da knallten Schüsse, und während einige Zuschauer in der Nähe der Loge, wo die Schüsse gefallen waren, entsetzt aufschrieen, dachte der übrige Teil des Publikums zunächst wohl an einen besonders drastischen Inszenierungs-Effekt.“