„Die Schuld meines Großvaters“

Der Großvater jedenfalls wurde verurteilt: Baldur von Schirach, 1907 in Berlin in ein liberal geprägtes Adelsmilieu hineingeboren, war der Sohn eines Theaterintendanten und einer Amerikanerin. 1932 heiratete er Henriette Hoffmann, die Tochter des Hitler-Leibfotografen Heinrich Hoffmann. Schirach war Nationalsozialist der ersten Stunde und ein begeisterter Anhänger Hitlers. Der dankte es ihm mit dem Titel „Jugendführer des Deutschen Reichs“.

„Europäische Kultur“

Als Baldur von Schirach 1940 Hitlers Reichsstatthalter und Gauleiter in Wien wurde, ließ er sich mit Frau und vier Kindern in einer prächtigen Villa auf der Hohen Warte nieder. Jetzt war er fünf Jahre lang, bis zum Zusammenbruch des Dritten Reichs, für die Deportation der Wiener Juden verantwortlich. Deren Verschleppung in die Konzentrationslager empfand der erklärte Antisemit als „aktiven Beitrag zur europäischen Kultur“.

Im April 1945 sah sich Schirach dem „Führerbefehl“ verpflichtet, Wien gegen die Bombenangriffe der Amerikaner und gegen die Übermacht der Sowjets „bis zum letzten Mann“ zu verteidigen, was den sinnlosen Tod Tausender Menschen und die Zerstörung unwiederbringlich wertvoller historischer Bau- und Kunstwerke zur Folge hatte. Er selbst fand indes mit seiner Familie in den sicheren Gängen unterhalb der Hofburg Schutz.