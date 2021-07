Die Queen überholt den Kaiser

Aber wie unterschiedlich waren ihre Thronbesteigungen. Franz Joseph übernahm die Regentschaft von seinem Onkel, Kaiser Ferdinand, in einer Art Notaktion im Exil in der mährischen Stadt Olmütz. Dorthin war die kaiserliche Familie im Jahr 1848 geflüchtet, da in Wien die Revolution herrschte.

Der Kaiser Franz Josephs Thronbesteigung erfolgte am 2. Dezember 1848 und seine Regentschaft endete mit seinem Tod am 21. November 1916. Er regierte also eine Woche weniger als 68 Jahre oder genau 24.828 Tage.

Die Queen Am 30. Jänner 2020 wird Queen Elizabeth den Kaiser einholen. Sie ist dann 24.829 Tage Königin.