Der Polizeipräsident im gestohlenen Dienstauto

Vor 75 Jahren schwappte über Österreich eine Kriminalitätswelle herein, wie sie kaum je da gewesen ist. Der Krieg war aus, viele Menschen hungerten und froren, hatten ihre Arbeit und ihre Wohnung verloren. So kam es vor allem in den ersten beiden Nachkriegsjahren zu einer Unzahl von Diebstählen, Delikten im Schwarzmarkthandel und zu Raubüberfällen. 1946 wurden allein in Wien 117 Menschen ermordet (zum Vergleich: 2019 waren es 23).