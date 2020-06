„Alle haben zur mir gesagt: ,Du stirbst im Gefängnis’“

Schandl

Albert Holzbauer

Josef Granabetter

Der KURIER-Reporter ist erst der vierte Besuch in der blitzsauberen 33 großen Wohnung. Neben dem Herrn Pfarrer empfängtden Sozialarbeiter(„ein feiner Herr, ein Humanist“) und seinen Bewährungshelfer, den er gar nicht mehr „hergeben“ will.

Eine Psychologin im Gefängnis hat zu ihm gesagt: „Ich kann mir Sie gar nicht als Geiselnehmer vorstellen.“ Er sich auch nicht: „Ich muss von Sinnen gewesen sein.“ Als 18-Jähriger wanderte Schandl nach Australien aus, schnitt Zuckerrohr, fuhr Brot aus, arbeitete im Bergwerk, bekommt jetzt eine kleine Pension von dort.

„Wenn ich an Gusto hab’, kann ich mir ein Bier leisten“, sagt er. „Und Gewand kauf’ ich mir nicht von Versace.“

Zurück in Österreich, blieb er bis zum 32. Lebensjahr unbescholten. Ehefrau, Tochter, trautes Heim. Dann wollte sein Chef seine Frau anbraten, sie ließ ihn abblitzen, er rächte sich „und stellte mir ein Haxl“. Entlassung. Schandl begann zu trinken, zu spielen, lernte ein Mädchen kennen – und überfiel mit ihr eine Bank. Es folgten weitere Überfälle, Schüsse fielen, 13 Jahre Gefängnis.

„Das war mir zu viel“, sagt er. Schandl sprang über die Gefängnismauer, brach sich den Fuß. Dann erste Geiselnahme, Ausbruch, er wurde wieder eingefangen und bekam noch ein paar Jahre dazu. Nach der vorzeitigen Entlassung – Schandl arbeitete damals als Kammerjäger – schob man ihm, wie er sagt, die Teilnahme an fünf Banküberfällen in die Schuhe. Er will nur an der Planung beteiligt gewesen sein. Es setzte 19 Jahre Haft. „Drei, vier Jahre hätte ich akzeptiert.“ Zweite Geiselnahme, zweite Flucht, Verhaftung, weitere 19 Jahre.

Jetzt schreibt Schandl an einem Buch über sein Leben. Und er denkt an einen Film. „An einem Tag wie jeder andere“ schwebt ihm vor, mit Humphrey Bogart, in dessen Rolle er sich sieht. Es geht im Film um Geiselnahme, ein Kidnapper will die Tochter der bedrohten Familie vergewaltigen, aber Bogart hält ihm die Waffe an den Kopf.