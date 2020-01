Anton Schmid, der österreichische „Oskar Schindler“

Anton Schmid wurde 1900 als Sohn eines Bäckers in Wien geboren und eröffnete 1928 ein kleines Radiogeschäft. Im Krieg landete er in der vom Deutschen Reich besetzten litauischen Stadt Vilnius ( Wilna), wo er sah, dass in einem nahen Waldstück täglich Hunderte, oft Tausende Juden erschossen wurden. Er wollte nicht tatenlos zuzusehen und fand so zu seiner Bestimmung.