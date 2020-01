Reich wie Rothschild

An dem Gerücht war – jedenfalls zu diesem Zeitpunkt – nichts dran. Allerdings musste der Kaiser den Namen Rothschild bald mit dem traurigsten Ereignis seines Lebens in Verbindung bringen. Julie Rothschild, die Schwester des Wiener Bankiers, war mit Kaiserin Elisabeth befreundet und besaß ein Anwesen am Genfer See. Am 9. September 1898 stattete „Sisi“ der Baronin Rothschild einen Besuch ab, dessen Folgen die Monarchie erschütterte. Die Kaiserin fuhr zurück in ihr Genfer Hotel, vor dem sie tags darauf ermordet wurde. „Sisi“ hatte den letzten Tag ihres Lebens im Hause Rothschild verbracht.

Auch Julies und Alberts Bruder Nathaniel Rothschild schrieb Geschichte, als er 1894 Österreichs ersten Fußballclub, die Vienna, gründete. Und danach jene Stiftung, die die Nervenheilanstalt am Rosenhügel errichtete, um die seine Nachfahren jetzt mit der Stadt Wien streiten.

Louis Rothschild folgte seinem Vater Albert und wurde zum letzten Chef der österreichischen Linie. Als Englands König Edward VIII. 1936 aus Liebe zu der Amerikanerin Wallis Simpson auf den Thron verzichtete, führte ihn sein erster Weg – als nunmehriger Herzog von Windsor – auf das Rothschild-Schloss in Enzesfeld bei Wien, um hier die Flitterwochen zu verbringen. Der Besuch war das letzte Großereignis, mit dem die Rothschilds ihren Rang in der Gesellschaft zeigen konnten.