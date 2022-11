Zwölfjährige vor Schule von Pkw erfasst und schwer verletzt

Ein zwölfjähriges Mädchen wurde am Dienstagnachmittag, in Oberschützen (Bezirk Oberwart) vor der Schule von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Laut Laut Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland wurde das Mädchen mit dem Notarztwagen zur Erstversorgung in das KH Oberwart gebracht und danach in das LKH Graz überstellt. Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.