Zwei junge Burgenländer mit Nackt-Aufnahmen erpresst

Im ersten Fall wurde ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Neusiedl am See auf einer Plattform von einer Frau angeschrieben und in eine Unterhaltung verwickelt. Als sich die junge Asiatin im Videochat entblößte, zeigte sich auch der junge Mann nackt. Mit der aufgezeichneten Unterhaltung forderte sie danach einen vierstelligen Eurobetrag.

Ähnlich erging es einem 18-Jährigen aus dem Mittelburgenland. Auch er sollte 300 US-Dollar bezahlen, anderenfalls würden seine Nacktfotos veröffentlicht. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen.