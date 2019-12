Zwölf Königspythons im Kofferraum: Wiener im Burgenland gestoppt

Mit zwölf Königspythons im Kofferraum ist ein 30-jähriger Wiener am Wochenende bei Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) in eine Polizeikontrolle geraten. Der Mann befand sich am Rückweg aus der Slowakei, wo er nach Angaben der Landespolizeidirektion Burgenland bereits Pythons verkauft hatte. Für den 30-Jährigen setzte es aufgrund von Verstößen mehrere Anzeigen, die Reptilien wurden ihm abgenommen.

Die Polizisten waren Sonntagnachmittag auf der Nordostautobahn (A6) fündig geworden. Es habe sich um eine ganz normale Anhaltung gehandelt: "Im Zuge der Einreise ist das Fahrzeug kontrolliert worden und dabei hat man im Kofferraum diese Tiere vorfinden können", sagte Polizeisprecher Heinz Heidenreich am Montag.

Schlangen befanden sich in Styroporboxen

Die etwa 20 bis 80 Zentimeter langen Königspythons befanden sich in Plastikgefäßen und verschnürten Textilsäckchen, welche wiederum in Styroporboxen gelagert waren. In einer weiteren Box befanden sich eine Schachtel Heimchen (eine als Futterinsekt verwendete Grillenart, Anm.) und ein Gecko.