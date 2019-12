Bremsen kaputt: 275 Anzeigen bei Bus-Kontrollen im Burgenland

275 Anzeigen und 53 Organmandate - das ist die Bilanz einer Polizei-Schwerpunktkontrolle am Wochenende an den Grenzübergängen Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) und Rudersdorf (Bezirk Jennerdorf). Unter die Lupe genommen wurden Autobusse, Lkw und Kleintransporter bei der Einreise in Richtung Wien.