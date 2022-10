Zweiter Landtagspräsident Rosner verlässt Landtag

Nach den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen im Burgenland Anfang Oktober kommt es bei der ÖVP zu Personalveränderungen. Der Oberwarter Bürgermeister Georg Rosner scheidet aus dem Landtag aus - als Zweiter Landtagspräsident soll ihm Walter Temmel folgen. Landesparteiobmann Christian Sagartz will das am Montag dem Landesparteivorstand vorschlagen.

Rosner soll künftig Obmann-Stellvertreter im Burgenländischen Müllverband werden - dieser und seiner Aufgabe als Bürgermeister werde er sich mit ganzer Kraft widmen, so Sagartz. In den Landtag rückt durch Rosners Ausscheiden als Vertreter aus dem Bezirk Oberwart Hans Unger nach, selbst Bürgermeister von Oberschützen. Unger hatte bei der letzten Landtagswahl nach Rosner die meisten Vorzugsstimmen.

Walter Temmel, der bei der Kommunalwahl in seiner Heimatgemeinde nach fast drei Jahrzehnten nicht mehr als Bürgermeister kandidiert hat, soll Zweiter Landtagspräsident werden - das höchste Amt, das die ÖVP im Burgenland zu vergeben hat. „Mit meiner Erfahrung als langjähriger Abgeordneter zum Burgenländischen Landtag freue ich mich über diese weitere Möglichkeit, mich einzubringen“, meinte der 61-jährige Temmel.

Rosner ist seit 2012 Bürgermeister in Oberwart und war ab 2015 im Landesparlament. Seit Februar 2020 bekleidete er das Amt des Zweiten Landtagspräsidenten. Rosner, der die Wiederwahl als Bürgermeister zwar glatt geschafft hat, aber im Gemeinderat die absolute Mehrheit verloren hat, will sich noch stärker in Oberwart engagieren: "Da braucht es mehr Diskurs", sagte Rosner zum KURIER.