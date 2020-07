Zweijähriges Kind bei Unfall im Bezirk Eisenstadt verletzt

Zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall in Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt) am Montagabend. Gegen 18.15 Uhr wollte eine 24-jährige Fahrzeuglenkerin mit ihrem zweijährigen Sohn auf dem Rücksitz von der Quellengasse kommend gerade die dortige Kreuzung überqueren. Dabei übersah sie jedoch die „Vorrang geben“-Tafel und das bereits in der Kreuzung befindliche Fahrzeug eines 49-Jährigen.

Fahrzeug landete in angrenzendem Garten

Trotz Vollbremsung konnte die 24-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der PKW der Frau kam in einem angrenzenden Garten zum Stillstand. Das Kind auf der Rücksitzbank und die 22-jährige Beifahrerin der Frau mussten verletzt mit der Rettung ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht werden. Sowohl der 49-jährige Lenker des zweiten Unfallfahrzeuges, als auch dessen Beifahrerin, blieben unverletzt.