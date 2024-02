Zwei Verletzte nach Kollision zweier Lkw im Burgenland

Am Unfall auf der Schnellstraße S4 auf Höhe Pöttsching waren drei Autos beteiligt. Die zwei Leichtverletzten wurden von der Rettung in die KrankenhĂ€user Wiener Neustadt bzw. Eisenstadt auf die Unfallambulanzen gefahren.

Person eingeklemmt

In der Nacht auf Freitag fuhr auf der Ostautobahn A4 zwischen Bruckneudorf und Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) ein Pkw auf einen Lastwagen auf. Eine Person wurde dabei eingeklemmt, erlitt aber nur leichte Verletzungen. Die Autobahn war an der Unfallstelle fĂŒr AufrĂ€umarbeiten gesperrt.