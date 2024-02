Macheten-Mann im psychischen Ausnahmezustand

Wie nun aus Polizeikreisen bekannt wurde, sollen das spätere Opfer und dessen Frau zwei Tage vor dem schicksalhaften 5. Jänner einen Film gesehen haben, in dem das Thema "Suicide by Cop" abgehandelt wird - also die provozierte Tötung durch Polizisten. Am 5. Jänner soll sich der 55-Jährige den ganzen Tag über in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Demnach soll er laut Aussage seiner Witwe mit einer Machete Möbel kurz und klein geschlagen haben und immer unruhiger geworden sein.

Als sie dann die Polizei rufen wollte, habe ihr Mann gesagt, das werde er selbst tun und seine Frau könne ihm künftig nicht mehr "mit der Polizei drohen".