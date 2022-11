Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall im Bezirk Oberpullendorf

Die Kollision zweier Pkw hat am Samstag in Dra├čmarkt (Bezirk Oberpullendorf) zwei Verletzte gefordert. Eine Frau wurde mit schweren Blessuren vom Notarzthubschrauber "Christophorus 9" in die Klinik Ottakring nach Wien geflogen, teilte die Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) auf APA-Anfrage mit. Eine leichtverletzte Person wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Oberpullendorf transportiert.

Wie der ORF Burgenland berichtet, seien die zwei Autos bei einer Kreuzung zusammengesto├čen, beide Fahrzeuge st├╝rzten daraufhin in einen Bach.

Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Vermutet wird, dass eine der Lenkerinnen den Vorrang missachtet hat.