Zwei Tote bei Flugunfall: Vater und Sohn in Eisenstadt verurteilt

Ein 66-Jähriger und sein 26-jähriger Sohn sind am Dienstag am Landesgericht Eisenstadt wegen eines tödlichen Kleinflugzeugabsturzes im steirischen Wechselgebiet im Juli 2022 zu bedingten Haftstrafen verurteilt worden.

Die beiden Kfz-Mechaniker sollen an der Ölleitung des Flugzeuges ungeeignete Dichtungsringe unsachgemäß montiert haben, was letztlich zu dem Absturz geführt haben dürfte, bei dem beide Insassen ums Leben kamen, erläuterte ein Sachverständiger.

Über die undichte Stelle in der Leitung sei Öl in den Motorraum ausgetreten, das sich bis zum Turbolader ausgebreitet habe. Als dieser im Steilflug zu glühen begann, entzündete sich das Öl, führte der Sachverständige vor Gericht aus. In weiterer Folge habe der Motorraum zu brennen begonnen, was letztlich zum Absturz geführt habe.

Keine luftfahrttechnische Ausbildung

Der Erstangeklagte hatte das Kleinflugzeug mit einem Bausatz selbst zusammengebaut und auch gewartet. Bis auf einen Kurs habe er aber, wie auch sein Sohn, keine entsprechende luftfahrttechnische Ausbildung, meinte der Sachverständige. Dass beide Kfz-Mechaniker seien, reiche nicht, um auch an Flugzeugen werkeln zu können. "Das sind zwei Welten", hielt er fest. "Sie wissen nicht, um was für eine Verantwortung es da geht."