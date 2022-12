Zwei Schwerverletzte bei Rauferei im Burgenland

Ein 18-jähriger Niederösterreicher ist am Montag festgenommen worden, weil er bei einer Rauferei am vergangenen Samstag vor einem Lokal in Schattendorf (Bezirk Mattersburg) zwei Männer schwer verletzt haben soll. Es dürfte zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, Einzelheiten zum Vorfall waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft Eisenstadt zunächst nicht bekannt. Ermittelt wird wegen absichtlich schwerer Körperverletzung.

Einer der beiden Verletzten wurde am Montag nach wie vor im Krankenhaus Eisenstadt behandelt, der zweite ist bereits entlassen. Der junge Verdächtige wohnt im Bezirk Neunkirchen.