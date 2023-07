Zwei Schwerverletzte bei Auffahrunfall im Burgenland

Ein Auffahrunfall auf der L205 bei Illmitz (Bezirk Neusiedl am See) hat in der Nacht auf Dienstag zwei Schwerverletzte gefordert. Ein 31-Jähriger war mit seinem Auto in ein vor ihm fahrendes Leichtkraftfahrzeug gekracht, das durch die Wucht des Zusammenstoßes rund 100 Meter in ein angrenzendes Feld geschleudert wurde.

Der 36-jährige Lenker wurde an Ort und Stelle reanimiert und ins Spital geflogen. Sein 29-jähriger Beifahrer wurde ebenfalls schwer verletzt.

