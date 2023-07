Burgenland: Mann konnte nach Badeunfall wiederbelebt werden

Ein 35-Jähriger ist am Montagnachmittag nach einem Badeunfall im Pusztasee in Andau (Bezirk Neusiedl am See) erfolgreich wiederbelebt worden. Der rumänische Feldarbeiter war vom Sprungbrett ins Wasser gesprungen und sofort untergegangen, weil er nicht gut genug schwimmen konnte, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag.

Feuerwehrtaucher bargen ihn aus vier Metern Tiefe. Nach der Reanimation durch Notärzte wurde der Mann ins Krankenhaus Eisenstadt geflogen.

