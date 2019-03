Zentren im mobilen Niemandsland: Ohne Schule keine Verbindung

Offensichtlich ist wieder einmal das Nord-Süd-Gefälle. Während in Neusiedl am See immerhin 78 Züge pro Werktag halten und 10 Buslinien zur Verfügung stehen, gibt es in Oberpullendorf, Oberwart und Güssing überhaupt keine Eisenbahn. Österreichweit gibt es insgesamt 11 dieser regionale Zentren, die über keinen Bahnanschluss verfügen.

Für den VCÖ wäre die Schweiz ein Vorbild. dort muss es nämlich in Orten mit minimum 300 Einwohnern mindestens zwölf Busverbindungen pro Tag geben. Eine weitere Möglichkeit zur Verringerung des Individualverkehrs sieht der VCÖ in der Verlagerung von kurzen Autofahrten auf das Fahrrad. Vier von zehn Autofahrten in ländlichen Regionen sind nämlich kürzer als fünf Kilometer.