Zahl der Todesopfer auf Burgenlands Straßen verdreifacht

Ein schwerer Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der B 55 zwischen Pilgersdorf (Bezirk Oberpullendorf) und Kirchschlag in der Buckligen Welt (NÖ) forderte das bereits 26. Todesopfer auf den Straßen des Burgenlandes in diesem Jahr. Ein 47-jähriger Lenker war mit seinem Wagen gegen das Heck eines anderen Pkw geprallt, in dem sich drei Personen befanden. Neben dem 77-jährigen Lenker und seiner 73-jährigen Ehefrau war auch eine 74-Jährige im Fahrzeug, sie wurde bei dem Zusammenprall aus dem Fahrzeug geschleudert.