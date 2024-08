Weniger ist mehr: Aus sieben Windrädern werden zwei

Beim offiziellen Spatenstich des Projekts zeigte sich Sharma begeistert von den Fortschritten. "In Deutschkreutz zeigen wir, wie man bestehende Windparks auf den neuesten Stand bringt und gleichzeitig mit einer modernen Photovoltaikanlage kombiniert. So nutzen wir das `Gold´ des Burgenlands – Wind und Sonne – noch effizienter."

Diese Kombination aus Wind- und Sonnenenergie macht Deutschkreutz zu einem der fortschrittlichsten Hybridpark-Standorte in Österreich. "Unser Ziel ist es, das Burgenland bis 2030 als eine der ersten Regionen weltweit klimaneutral und energieunabhängig zu machen", betont Stephan Sharma, Vorstandsvorsitzender der Burgenland Energie (BE).

Ähnliche Projekte der BE gibt es in Pama, Tadten, Wallern, Güssing, Weiden und Neusiedl am See. In Deutschkreutz wird der neue Park durch die effiziente Nutzung beider Energiequellen auch die Energieableitung vom Wind- und PV-System zum Umspannwerk optimieren.