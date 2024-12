Frische Windenergie aus dem Burgenland: "Wendy" auf Erfolgskurs

Das Unternehmen des jungen Podersdorfers stellt Kleinwindkraftanlagen her, die den Energiemarkt revolutionieren könnten. Den Grundstein dafür hat er vor etwa zwei Jahren an der HTL Eisenstadt mit seinem gleichaltrigen Schulkollegen Andreas Strommer aus Mörbisch gelegt.

Also machten sich Strudler und Strommer auf die Suche nach einer Lösung für das Problem - und fanden es. Sie entwickelten ein Klappensystem , das heute das Alleinstellungsmerkmal der "Wendy"-Anlagen darstellt und mittlerweile patentiert ist. Die Vorteile des Systems: Die sogenannten Fliehkraftklappen wandeln den Wind leise , platzsparend und effizient zu Strom um. Zudem versprechen Strudler und sein Team einen um 20 Prozent höheren Energieertrag als bei herkömmlichen Windrädern - weil die "Wendy"-Turbinen in der Lage sind, Wind aus allen Richtungen zu erfassen.

Seit 2023 arbeiten Strudler und Strommer mit dem niederösterreichischen Unternehmen " Konzept 59 " aus Reisenberg zusammen. Gemeinsam will das nunmehr zehnköpfige Team die Kleinwindkraftanlagen zur Marktreife bringen. Schon Ende 2025 soll eine erste Kleinserie auf den Markt kommen. Unterstützend an Bord sind auch die Wirtschaftsagentur Burgenland und das Austria Wirtschaftsservice.

Zum Preis einer "Wendy"-Anlage hält sich Michael Strudler noch bedeckt. Er gibt zu bedenken: "Da es noch keine Förderung gibt und Kleinwindkraft noch in den Kinderschuhen steckt, ist sie noch nicht so billig wie Photovoltaik." Nach acht bis zwölf Jahren hat sich die Anschaffung einer Kleinwindkraftanlage dennoch amortisiert . Die Anlagen sind auf eine Lebensdauer von 20 Jahren ausgelegt.

Derzeit bieten der 21-Jähriger Podersdorfer und sein Team ein sogenanntes Partnerprogramm an: Dabei kann ein Prototyp einer "Wendy"-Windturbine ein Jahr lang getetest werden. Am Ende der Testphase sollen alle Partner eine der ersten Serienvarianten bekommen - eine individuelle Windmessung am Standort gibt es obendrein.

Preisregen

Für ihre Idee haben Michael Strudler und Co. bereits eine ganze Reihe von Preisen abgeräumt. Zum Beispiel den ersten Preis beim "European Union Contest for Young Scientists" im Jahr 2022. Die jüngste Auszeichnung: Beim Wettbewerb "i2b - ideas to business" bekam "Wendy Windenergy" den Sonderpreis für "Green Tech". Außerdem belegte das Start-up den dritten Platz in der Kategorie "Technologie".