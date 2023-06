Wiesen: Erdbeer-Saison startet mit Verspätung

Früher, sagt Bürgermeister Matthias Weghofer (ÖVP), wurden in Wiesen auf 600 bis 700 Hektar Erdbeeren angebaut, damals wurden in fast jedem Haushalt Ananas-Erdbeeren, wie sie in Wiesen heißen, kultiviert. Heute bewirtschaften burgenlandweit noch rund 40 Betriebe 70 Hektar Erdbeerfläche. Das „Erdbeer-Zentrum“ liegt aber nach wie vor in Wiesen, die auch die älteste Erdbeer-Gemeinde des Landes ist (siehe Faktenbox).

Geschützter Anbau

Der größte Teil der Früchte wird im Freiland produziert, nur ein kleiner Teil wird unter geschütztem Anbau gezogen. Michael Habeler wollte schon vor sechs Jahren „unabhängig von den diversen klimatischen Bedingungen sein“ und hat auf einem seiner insgesamt sechs Hektar Freilandfläche Folientunnel errichtet. „Diese Produktionsweise gewinnt immer mehr an Bedeutung, da die Produktionssicherheit mit gleichbleibender Fruchtqualität gewährleistet wird“, ist er überzeugt. Die Investitionskosten seien zwar hoch, dennoch rentiere sich ein geschützter Anbau.

➤Lesen Sie mehr zum Thema: Zwei Millionen Euro Schaden durch Frost im Burgenland