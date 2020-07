Wieder Störsender-Diebe am Werk

Drei Mobiltelefone und ein Notebook im Wert von insgesamt 1800 Euro war die Ausbeute des jüngsten Pkw-Einbruches der Störsender-Diebe, die derzeit im Bezirk Neusiedl am See ihr Unwesen treiben. Erst am vergangenen Samstag war es in der Bezirkshauptstadt zu zwei Diebstählen dieser Art gekommen, am Dienstag nun auch in Kittsee.

Laut Landespolizeidirektion ist in den letzten sechs Monaten 15 Mal in abgestellte Fahrzeuge eingebrochen worden. Der oder die Täter gehen dabei immer mit demselben Trick vor: Durch einen Sender wird das Funksignal der Fernbedienung beim Absperren des Autos gestört, wodurch das Zusperren verhindert wird. Da dies akustisch nicht wahrgenommen werden kann, wiegen sich die Autolenker in Sicherheit und verlassen den Pkw. Die Diebe haben dann leichtes Spiel und können das unversperrte Auto ohne Mühe leer räumen – mit böser Überraschung für den Besitzer.

Einer, der dies schon einmal passiert ist, ist Eva Steindl aus Neusiedl am See. "Ich hatte mein Auto daheim geparkt und mit Fernbedienung verschlossen. Am nächsten Tag war der CD-Player ausgebaut. Keine Einbruchsspuren. Seither kontrolliere ich, ob mein Auto auch tatsächlich verschlossen ist."

Klara Wenth aus Kittsee hat nach dem jüngsten Vorfall in ihrer Gemeinde ein mulmiges Gefühl: "Angst habe ich keine, aber in meiner Familie wurde bereits drei Mal in ein Auto eingebrochen. Ich vergewissere mich nun immer, ob auch wirklich zugesperrt ist." Und auch Ernestine Haller-Kiss aus Neusiedl am See ist vorsichtiger geworden, wenn sie ihr Auto auf einem Parkplatz abstellt. "Seit einem Vorfall vor längerer Zeit, lasse ich keine Wertgegenstände mehr im Auto."