Wie sich Eisenstadts Gastronomie auf den Start vorbereitet

Genau 2 Monate sind seit der traurigen Nachricht auf Facebook, dass das Lokal „bis auf Weiteres“ geschlossen werde, vergangen. „Und heute sind wir voll ausreserviert und guter Dinge für die kommende Zeit“, sagt Loidolt. Nur schade, dass das angesagte Wetter – trüb, regnerisch – für den Gastgarten nicht ideal sei.

Innovationen gibt es nicht nur bei der Bestuhlung, sondern auch auf der Karte. Neben regionalen Gerichten wie Spargel finden sich da neuerdings auch Tapas – ein Sinnbild für die positiven Folgen der Krise.

Lokalaugenschein in Eisenstadt

Am Mittwoch machte sich auch Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner ein Bild von den Vorbereitungen für den Gastro-Neustart. "Die Vorfreude und der Blick in die Zukunft waren bei allen spürbar", sagt der Stadtchef. Viele Betriebe hätten sich innovative Ideen einfallen lassen. Und auch die Stadt habe einen Teil beigetragen, in dem sie einerseits die möglichen Flächen für Gastgärten vergrößert und andererseits die Gebühr für dieselben erlassen hätte.