Wie ein Duo aus Deutschkreutz Geschichte schrieb

Er sei in Paris ob der vergangenen Erfolge „mit viel Selbstvertrauen“ in den Wettbewerb gegangen“, schildert Höttinger. „Aber für mich ging alles schief, was nur schief gehen konnte.“ Vier Jahre lang habe er auf die Teilnahme bei der WM „hingearbeitet“. „Für mich war die Weltmeisterschaft zu diesem Zeitpunkt gelaufen.“