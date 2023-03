Wie die Qualität bei der Trennung verbessert werden soll

Eine 600 Kilogramm schwere Abrissbirne oder eine Deichsel für den Traktor: Das sind nur zwei Beispiele für Dinge, die Mitarbeiter des Burgenländischen Müllverbandes (BMV) beziehungsweise des Umweltdienstes (UDB) schon im Restmüll gefunden haben.

Auch wenn es sich dabei um zwei besonders krasse Fälle handelt, so gibt es dennoch Handlungsbedarf, was die sortenreine Mülltrennung betrifft. Um die Trenngenauigkeit zu verbessern, sollen in Pannonien flächendeckend „Regionale Abfallsammelstellen“ installiert werden.