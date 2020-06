Wie akut ist ein Schlaganfall?

"In der Internen Ambulanz herrschte Hochbetrieb", erinnert sich Wesselich, die gemeinsam mit ihrer Schwester dem Vater beistand. Sarkastischer Nachsatz: "Sonntagmittag sollte man keinen Schlaganfall haben" – trotz des "sehr bemühten" Personals, so es vorhanden war. Der Patient musste rund eine Stunde sitzend am Gang warten. Für die Töchter unvorstellbar: "Überall liest man, dass bei Schlaganfall jede Minute zählt und dann muss man sich anstellen". Erst "nach fast zwei Stunden wurde er dann von einer Ärztin untersucht" – zuvor hatte ein Pfleger den Blutdruck kontrolliert und ein Blutdrucksenkendes Mittel verabreicht. Nach Schädel-CT und Lungenröntgen im Laufe des Nachmittags dann die nächste Hiobsbotschaft: "Uns wurde mitgeteilt, dass man die Befunde heute nicht mehr auswerten könne, weil es EDV-Probleme gebe", so Wesselich. Der Patient verbrachte die Nacht in einem Bett in der Aufnahmestation.

Montagmittag erfuhr die besorgte Tochter dann, dass man zum genauen Zustand des Vaters noch nichts sagen könne, weil "der neurologische Befund noch nicht da" sei – ein Neurologe aus Wien käme erst am Donnerstag nach Eisenstadt. Als man ihren Vater dann nach Kittsee verlegen wollte – wo es auch keine Neurologie gibt –, weil weder in Eisenstadt noch in Wr. Neustadt ein Bett frei sei, platzte den Angehörigen der Kragen. Gemeinsam mit ihrem Schwager, einem praktischen Arzt, brachte Wesselich ihren Vater zu einer niedergelassenen Ärztin nach Neusiedl am See. Diese habe festgestellt, dass die Aufnahme auf einer neurologischen Station "dringend erforderlich" sei – und organisierte noch für Montagabend ein Bett auf der 2. Neurologischen Abteilung am Wiener Rosenhügel. Mit der Behandlung ihres Vaters dort ist Wesselich rundum zufrieden, er mache gute Fortschritte und die Chancen auf vollkommene Genesung stünden gut.