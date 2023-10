Der Bezirk Mattersburg singt: „Weu i di so mog“

Die nächsten Auftritte sind am 10. und 23. Dezember geplant, beide Male wird es „Weu i di so mog“ am Weihnachtsmarkt Rosalia in Bad Sauerbrunn zu hören und sehen geben – wahrscheinlich auch schon in der neuen Weihnachtsversion.

Dass sich innerhalb kürzester Zeit so viele Menschen an seinem Projekt beteiligen wollten, kann Kurt Scherzer noch nicht so ganz glauben: „Ich bin selber geflasht, dass sich das so entwickelt hat. Da war nichts konstruiert, es ist einfach passiert.“