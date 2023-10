Zug der Raaberbahn wirbt für das Liszt Festival

Dem heutigen Abend haben Klassikfans lange entgegengefiebert: Um 19.30 Uhr eröffnet das „Ensemble Minui“ in Raiding das Liszt Festival 2023. Das Herzstück des heurigen Reigens bildet eine Konzertserie mit Klavier-Virtuosinnen. Morgen, Samstag, gibt Olga Scheps Balladen und Rhapsodien zum Besten, am 14. Oktober ist Maya Anda mit „symphonischen Klängen“ an der Reihe. Den Abschluss bestreitet die österreichisch-rumänische Pianistin Maria Radutu am 21. Oktober mit ihrem Programm „Phönix“.

