Werner Gruber über Aliens, Forschung und Sozialdemokratie

An Ideen mangelt es wahrlich nicht, und so wurde er sich mit dem Landeshauptmann schnell einig. Die erste Aufgabe, die sich der frisch gebackene Forschungskoordinator stellte, war, Land und Leute kennenzulernen. „Ich kannte das Burgenland nicht“, gibt der gebürtige Oberösterreicher unumwunden zu. „Ich war hier zweimal auf Urlaub und habe in der Burgenlandwoche den Segelschein gemacht.“ Was Gruber dann schnell klar wurde: Das Burgenland verfügt zwar nicht über viele universitäre Einrichtungen; dafür betreibt eine Vielzahl an Unternehmen ihre eigene Forschung.