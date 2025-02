"Wer eine Immobilie sucht, sollte jetzt kaufen"

Die Preisentwicklung im Burgenland zeigt nach zwei Jahren mit massiven Verlusten erste Anzeichen der Stabilisierung. Während die Preise für Einfamilienhäuser um 0,6 Prozent steigen sollen, wird bei Eigentumswohnungen in guten Lagen ein minimales Plus von 0,2 Prozent prognostiziert.

Die Bautätigkeit hat in vielen Regionen stark nachgelassen – besonders in Neusiedl , wo zuletzt deutlich weniger gebaut wurde . Stattdessen rücken Sanierungen und Umbauten stärker in den Fokus. „Die guten Förderungen machen Renovierungen attraktiv“, so Knebelreiter . Viele Käufer kalkulieren Sanierungskosten bereits von Beginn an ein oder setzen sie in Etappen um.

Während die Kaufpreise nur langsam steigen, zeigt sich bei den Mietpreisen ein deutlicher Aufwärtstrend. In Toplagen soll die Miete um 6,2 Prozent steigen, am Stadtrand um 6,4 Prozent und selbst in ländlichen Regionen werden 4,9 Prozent mehr erwartet. Das Burgenland liegt damit über dem österreichweiten Durchschnitt.

Ein Blick ins Grundbuch verrät, wo in Österreich im dritten Quartal 2024 die größten Immobiliengeschäfte abgeschlossen wurden. Die Marktanalyse von willhaben und IMMOunited zeigt, dass sich die exklusivsten Wohnimmobilien in Tirol, der Steiermark und Wien finden. An der Spitze steht ein Einfamilienhaus in Kitzbühel, das für 6,81 Millionen Euro den Besitzer wechselte.

Knapp über 1.000 Angebote spuckt die Plattform willhaben für das Burgenland am Freitag aus. Am teuersten angeboten werden die "Seevillen in Neusiedl am See" (2,59 Millionen Euro), knapp dahinter eine "moderne High-End-Villa" (2,57 Mio.) ebenfalls in Neusiedl am See und auf Platz drei ein "exklusives Landgut für Wohnträume und Investmentideen" in Litzelsdorf (2,3 Mio.).

Das teuerste Immobiliengeschäft im Burgenland war der Verkauf eines Grundstücks in Neusiedl am See für 5,32 Millionen Euro. Die höchstpreisigste Wohnimmobilie war ein Einfamilienhaus in Jois , das für 900.000 Euro den Besitzer wechselte. In der Statistik der meisten Transaktionen pro Kopf liegt Eisenstadt auf Platz drei österreichweit, Jennersdorf auf Platz neun.

300.000 bis 400.000 Euro ist der Bereich, in dem die Nachfrage nach Wohnobjekten laut Raiffeisen Immobilien am größten ist

Dahinter folgt "Meer-Panorama Gastronomie" in Breitenbrunn (2,2 Mio.) und eine "moderne lichtdurchflutete Traumvilla in bester Lage am See" in Parndorf (1,96 Mio.). Stolz ist auch der Preis für ein "kompaktes Baugrundstück" in Neusiedl am See – für die Fläche von 117 Quadratmetern zwischen zwei Häusern werden 119.000 Euro verlangt, immerhin 1.000 Euro pro Quadratmeter.

Dreht man die Preise um, wird es viel günstiger: Ein Mobilheim in Rust gibt es um knapp 20.000 Euro, einen mobilen Bürocontainer um 31.000 Euro oder ein Wochenendhaus am Neufelder See um 32.000 Euro.