Das Werk in Güssing sei aber genau auf diese privaten Häuslbauer ausgerichtet, hieß es von Weitzer Parkett. „Uns schmerzt das menschlich zutiefst“, erklärte Geschäftsführer Josef Stoppacher gegenüber den Regionalmedien Österreich. In Güssing wird seit 2003 produziert; drei Jahre wurde später ein Bioheizkraftwerk in Betrieb genommen. Übrigens werden auch im steirischen Weiz und im Außenstandort in Kroatien Mitarbeiter gekündigt.