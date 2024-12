Weintourismus im Aufschwung: Genuss und Erlebnis locken Gäste an

"Wir blicken auf den besten Sommer aller Zeiten zurück", freut sich Dietmar Tunkel, Geschäftsführer von Burgenland Tourismus. "Mit Events wie dem Martiniloben konnten wir nicht nur die Saison verlängern, sondern auch 65.000 Gäste ins Land holen." Für rund 23 Prozent der Gäste seien Kulinarik und Wein die ausschlaggebenden Motive für einen Urlaub im Burgenland.

Der Erfolg liegt in der engen Zusammenarbeit. Ob bei der "steilsten Weinverkostung" der Welt in Altenmarkt-Zauchensee, der Ferienmesse in Wien oder der "my Burgenland Arena" beim Nova Rock Festival – Wein und Tourismus treten gemeinsam auf.