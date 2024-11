Martiniloben bringt Rekorde im Tourismus

Das Burgenland feiert einen goldenen Tourismusherbst: Mit einem Plus von 6,2 Prozent bei den Ankünften und 2,6 Prozent mehr Nächtigungen im Oktober setzt das Bundesland seinen Wachstumskurs fort.

Vor allem das Martiniloben erweist sich als Publikumsmagnet. Von Ende September bis Mitte November lockte die Veranstaltungsreihe rund 65.000 Gäste an – ein neuer Rekord.

"Das Martiniloben hat sich als Zugpferd für den burgenländischen Herbsttourismus etabliert", erklärt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. "Es schlägt die Brücke zwischen Wein, Kulinarik und Kultur und steigert nachhaltig die Attraktivität des Burgenlands in den Herbstmonaten."

Wein, Genuss und Tradition als Erfolgsrezept

Über 250 Winzerinnen und Winzer allein in der Region Neusiedler See öffneten ihre Keller und präsentierten den jungen Wein. Diese Mischung aus Qualität und Erlebnis überzeugte. "Der Trend zu Kurzreisen und hochwertigen Urlaubserlebnissen hält an", betonte Didi Tunkel, Geschäftsführer der Burgenland Tourismus GmbH. "Das Martiniloben hat das Burgenland als weintouristische Top-Destination etabliert."